«Птичка» Кузнецова, нервные победы России, больше 65 тысяч болельщиков. Как прошел Кубок Первого канала

Итоги турнира от обозревателя «СЭ».

Победная «птичка» Евгения Кузнецова, раздосадованный отдачей своих игроков Майк Кинэн, легкий скандал после драматичный игры Россия — Белоруссия, свыше 65 тысяч болельщиков на матчах с участием хозяев — только что завершившийся Кубок Первого канала точно не был скучным. Интересных сюжетов хватало.

В условиях международной изоляции российского спорта турнир продолжает выполнять свое главное предназначение, поддерживая интерес к любимому виду для массового зрителя. В идеальном мире каждому из нас хочется, чтобы в решающем матче Кирилл Капризов на льду «СКА-Арены» забивал в ворота сборной Канады, но реальность другая. Пока приходится довольствоваться тем, что есть.

От сборной России в Санкт-Петербурге ждали большего, если рассуждать о качестве хоккея. С этим сложно спорить. Она хоть и одержала три победы, но показывала яркий хоккей лишь временами. Последняя игра турнира с далеко не самым сильным составом казахстанской команды прошла в крайне нервозной обстановке. В концовке гости были близки к тому, чтобы сравнять счет. Такой исход стал бы крайне неприятным сюрпризом.

Роман Ротенберг после окончания турнира назвал игроков своей команды самыми лучшими, кого мог позвать. Наверное, он не мог сказать иначе. Но состав сборной был далек от оптимального. Например, отсутствие восьми лучших русских бомбардиров регулярного чемпионата.

Есть и еще один факт. Только четыре человека, выходившие на лед в Санкт-Петербург в составе российской команды, входят в тридцатку лучших бомбардиров сезона. С такими вводными ждать разгромов и доминирования в каждом матче было бы наивно. От сборной мира КХЛ тоже рассчитывали увидеть гораздо больше, особенно с учетом, сколько усилий вложило руководство лиги в ее формирование.

Однако любую победу нельзя не только переоценивать, но и недооценивать. Игроки ложились под шайбу не понарошку, а Григорий Кузьмин вряд ли сильно обрадовался изменению формы своего носа после удара белорусского Майка Тайсона. Для хоккеистов вызов в национальную команду — это как минимум приятное событие в жизни, которое запомнится многим навсегда. Дело не в уровне турнира, а шикарной атмосфере, которая его окружает.

Кому-то нравится играть при 20 тысячах зрителях и на глазах близких в свитере национальной команды, кто-то кайфует от смены обстановки и перезагрузки после клубных дел, кто-то наслаждается красотами исторических мест зимнего Санкт-Петербурга вместе с семьями. Кубок Первого канала никогда не ограничивался только происходящим на площадке и нес гораздо больше смыслов, чем может показаться на первый взгляд. Даже те, кто считает турнир проходным событием, следили за ним. Следовательно, вопросов о целесообразности проведения Кубка Первого канала возникать не должно.