Интересная ситуация.

Стал известен окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске в декабре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный тренер команды Роман Ротенберг.

Никого из СКА

В итоговый список попали 38 человек. Среди них:

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов (все — «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Джиошвили , Артем Ильенко («Динамо» Москва), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

Средний возраст команды составил 25 лет, вызваны хоккеисты из 13 клубов КХЛ. Примечательно, что в состав не попали представители СКА. В прошлом году ситуация была иной — на Кубок Первого канала-2024 отправились сразу 16 представителей петербургского клуба, который в то время тренировал Ротенберг.

Александр Радулов вошел в состав сборной на Кубок Первого канала. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Каковы перспективы?

Последние годы получились успешными для «России 25» — команда под руководством Ротенберга выигрывает Кубок Первого канала уже два года подряд. В 2023-м удалось обойти Белоруссию, Казахстан и сборную «Звезды и ВХЛ», на следующий год — Белоруссию, сборную мира КХЛ и Казахстан.

В этом году оппонентами «России 25» уже традиционно станут белорусские и казахстанские хоккеисты. Переговоры по четвертому участнику продолжаются — в сентябре руководство Федерации хоккея России обещало назвать его «в ближайшее время».

Все матчи пройдут в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Президент ФХР Владислав Третьяк назвал это историческим событием. «В свое время лучшие хоккеисты нашего чемпионата, звезды сборной СССР, играли в Новосибирске на открытом воздухе в 30-градусный мороз. Я сам участвовал в таких матчах. А вот теперь город дождался исторического события — впервые в нем выступит сборная России. Декабрьский международный турнир — всегда большой праздник. В нем принимали участие великие игроки сборной СССР, такие как Харламов, Михайлов, Петров, Крутов, Макаров, Буре и многие-многие другие. И Новосибирск заслужил принять его у себя. Ведь это один из старейших хоккейных регионов страны, который остается центром развития нашего вида спорта. В городе и области замечательные болельщики. Благодаря им на трибунах великолепная атмосфера, каждый год обновляются рекорды посещаемости молодежных турниров, на которые приходит больше 10 тысяч человек», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Турнир состоится с 9 по 14 декабря. Точное расписание будет опубликовано позднее.