13 ноября, 20:45
Стал известен окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске в декабре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный тренер команды Роман Ротенберг.
В итоговый список попали 38 человек. Среди них:
Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).
Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).
Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов (все — «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Джиошвили , Артем Ильенко («Динамо» Москва), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).
Средний возраст команды составил 25 лет, вызваны хоккеисты из 13 клубов КХЛ. Примечательно, что в состав не попали представители СКА. В прошлом году ситуация была иной — на Кубок Первого канала-2024 отправились сразу 16 представителей петербургского клуба, который в то время тренировал Ротенберг.
Последние годы получились успешными для «России 25» — команда под руководством Ротенберга выигрывает Кубок Первого канала уже два года подряд. В 2023-м удалось обойти Белоруссию, Казахстан и сборную «Звезды и ВХЛ», на следующий год — Белоруссию, сборную мира КХЛ и Казахстан.
В этом году оппонентами «России 25» уже традиционно станут белорусские и казахстанские хоккеисты. Переговоры по четвертому участнику продолжаются — в сентябре руководство Федерации хоккея России обещало назвать его «в ближайшее время».
Все матчи пройдут в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Президент ФХР Владислав Третьяк назвал это историческим событием. «В свое время лучшие хоккеисты нашего чемпионата, звезды сборной СССР, играли в Новосибирске на открытом воздухе в 30-градусный мороз. Я сам участвовал в таких матчах. А вот теперь город дождался исторического события — впервые в нем выступит сборная России. Декабрьский международный турнир — всегда большой праздник. В нем принимали участие великие игроки сборной СССР, такие как Харламов, Михайлов, Петров, Крутов, Макаров, Буре и многие-многие другие. И Новосибирск заслужил принять его у себя. Ведь это один из старейших хоккейных регионов страны, который остается центром развития нашего вида спорта. В городе и области замечательные болельщики. Благодаря им на трибунах великолепная атмосфера, каждый год обновляются рекорды посещаемости молодежных турниров, на которые приходит больше 10 тысяч человек», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.
Турнир состоится с 9 по 14 декабря. Точное расписание будет опубликовано позднее.
Сергей Чернов
Кто его назначил? Третьяк вы, будете работать в ФХР? Или только карманы набиваете.
14.11.2025
тихоновнавсегда
Леонид Ларин корреспондент отдела хоккея Ты кто??? Вас клонируют "дебилов"?
14.11.2025
Бонч Бруевич
Носатый, не подведи!
14.11.2025
Scallagrim
"Ротенберг вызвал 38 человек в сборную" --- Это великая честь. Достойны ли ее эти 38?
14.11.2025
Alexandr Lebedev
Безотносительно Роминых тренерских талантов... Вызов в сборную - реклама для клуба (ну, какая-то). Зачем ему рекламировать сосиску? да еще и бесплатно? :rofl:
14.11.2025
Goga Simonov
Бедные игроки, представляю каково им вообще,играть под руководством этого шута...
14.11.2025
m33
Не вызвал, значит не достойны играть в команде Романа Борисовича!
14.11.2025
ValeraK
Футболистов Локо тоже, наверно, вызвал по подсказке младшего брата =)
14.11.2025
Господин ПЖ
Гениальные люди - гениальны во всем. Тоже самое можно сказать и про долбанутых
14.11.2025
ostap1979
Хорошо, что Россию отстранили, а то с этим тренеришкой она бы уже в III дивизионе играла.
14.11.2025
804alex
В прошлый год игроки СКА были "ближе к телу". А у нас в стране всегда лучшие те - кто "ближе к телу"...
14.11.2025
Boris Zhukov
В стране с такой хоккейной историей некому тренировать сборную???
14.11.2025
vladmad_75
Справедливости ради, а КОГО вызывать из СКА? А так да, как писал еврей (если что) Гафт, ползут евреи по телу России... Ну реально, это НЕНОРМАЛЬНО когда человек получает такой пост о котором многие русские тренеры только мечтать могут. Ну ничо, следующим (вангую) будет Ларик...
14.11.2025
Федот
Когда этого клоуна уберут из сборной?
14.11.2025
МаратХ
Россия двадцать пять, Роман Борисович тренер опять
14.11.2025
alexb2025personal
Мог бы хотя бы Профессора Профессоровича пригласить
14.11.2025
Adiоs Amigos R
Отдельно рад за Александра Радулова - одного из самых ярких представителей нашей, Тагильской, молодёжи.
14.11.2025
Adiоs Amigos R
Дешёвая месть, СКА, не отпускать своих игроков в сборную Романа Борисовича.:face_with_monocle:
14.11.2025
IQ-87%
Так как молодеж ныньче до сорока- то самый раз
14.11.2025
IQ-87%
Гении в прощении не нуждаются -на то они и гении- а тут это семейное
14.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Радулов вечно 25 летний)
14.11.2025
fcsmfan
А он чего тренер сборной России???????? Ахринеть...
14.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Младший брат(рулит в футболе) футболист, старший хоккеист(рулит в хоккее) ...чего тут путаться
14.11.2025
fromsvao
Злой хебрю с хорошей памятью!
14.11.2025
Ни кто кроме нас
И снова Ротенберг. И опять Ротенберг. Сколько же их??? Может сократить?
14.11.2025
Пан Юзеф
Согласен с Вами, панове. Гадко. Пошло. Мерзко. Но... Гениям можно многое простить.
14.11.2025
blue-white!
Россия-25 это не максимальный возраст игроков, а текущий год...
14.11.2025
Олег Воробьёв
Очень низко,Пан Юзеф.Очень)
14.11.2025
blue-white!
В хоккее есть Россия-25, которую тренирует великий Роман Борисыч. Надо сделать и в футболе Россию-25 и поставить тренером Борис Борисыча...
13.11.2025
Болотный_газовик
Проделки клоуна :clown:
13.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Вот Третьяк - молодЕц. Правильно всё сказал, по делу. Про Ротенберга много врут, а он - хороший мотиватор. Скорее всего, никто не помешает ему так настроить сборную, что она сделает победный трюк со шляпой. Кстати, объявлен конкурс на шляпу главного тренера, чтобы сделать победный трюк. Как всегда ложка дегтя - никто не стал четвертым и пока соображают на троих. Но четвертый найдется - один за всех и все за одного!
13.11.2025
Sergey Sparker
Это какой то ужас! В хоккей тренером сборной страны Ротенберг, в футболе Карпин. Ни тот ни другой, как тренеры, не выигрывали даже дырку от бублика! Отрицательный отбор во всей красе!
13.11.2025
Пан Юзеф
"Как вам такое, Олег Воробьёв?" Р.Б.Ротенберг.
13.11.2025
novick
Ротенберг тренер сборной...приснится же такое.
13.11.2025
Футболист Сапогов
Бывшие.
13.11.2025
Павел Леонидович
:clown:
13.11.2025
Секир-башка
Так значит в следующем году это будет называться "Россия 26"?
13.11.2025
NF
"Я обиделась, я обиделась, больше никогда не подходи ко мне...")
13.11.2025
Олег Воробьёв
Дешёвая месть,Рома)))
13.11.2025
Liechtenstein Air Force
Нет, его в самом конце списка напечатали, значит нормально. А я случайно тыкнул куда-то в начало и сразу попал в вопрос.
13.11.2025
СЕРХИО76
а Радулов не вызывает вопросы?
13.11.2025
TokTram_
Какой из Роттенбергов? Уточняйте, пожалуйста. Эта команда суперспортивных гениев больно многочисленна. Пцтаться начинаем...
13.11.2025
андр
Не интересно.
13.11.2025
Liechtenstein Air Force
Ротенберг вызвал 38 человек в сборную «Россия 25». Из СКА — никого Погодите минуточку! Т.е., то, что в Россию 25 вызвано не 25 игроков, а 38 - вас не смущает. Т.е., то, что в Россию 25 вызван, например, 29-летний Александр Елесин - тоже нормально. Но вот что из СКА - никого, то это прямо событие уровня упоротого заголовка СЭ? Странные у вас приорететы, ребята.
13.11.2025