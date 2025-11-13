Видео
13 ноября, 20:45

Ротенберг вызвал 38 человек в сборную «Россия 25». Из СКА — никого

Определен состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Леонид Ларин
корреспондент отдела хоккея
Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Интересная ситуация.

Стал известен окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске в декабре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный тренер команды Роман Ротенберг.

Никого из СКА

В итоговый список попали 38 человек. Среди них:

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов (все — «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Джиошвили , Артем Ильенко («Динамо» Москва), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

Средний возраст команды составил 25 лет, вызваны хоккеисты из 13 клубов КХЛ. Примечательно, что в состав не попали представители СКА. В прошлом году ситуация была иной — на Кубок Первого канала-2024 отправились сразу 16 представителей петербургского клуба, который в то время тренировал Ротенберг.

Александр Радулов вошел в состав сборной на Кубок Первого канала.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Каковы перспективы?

Последние годы получились успешными для «России 25» — команда под руководством Ротенберга выигрывает Кубок Первого канала уже два года подряд. В 2023-м удалось обойти Белоруссию, Казахстан и сборную «Звезды и ВХЛ», на следующий год — Белоруссию, сборную мира КХЛ и Казахстан.

В этом году оппонентами «России 25» уже традиционно станут белорусские и казахстанские хоккеисты. Переговоры по четвертому участнику продолжаются — в сентябре руководство Федерации хоккея России обещало назвать его «в ближайшее время».

Хоккеисты сборной России Евгений Кузнецов и&nbsp;Василий Глотов.«Птичка» Кузнецова, нервные победы России, больше 65 тысяч болельщиков. Как прошел Кубок Первого канала

Все матчи пройдут в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Президент ФХР Владислав Третьяк назвал это историческим событием. «В свое время лучшие хоккеисты нашего чемпионата, звезды сборной СССР, играли в Новосибирске на открытом воздухе в 30-градусный мороз. Я сам участвовал в таких матчах. А вот теперь город дождался исторического события — впервые в нем выступит сборная России. Декабрьский международный турнир — всегда большой праздник. В нем принимали участие великие игроки сборной СССР, такие как Харламов, Михайлов, Петров, Крутов, Макаров, Буре и многие-многие другие. И Новосибирск заслужил принять его у себя. Ведь это один из старейших хоккейных регионов страны, который остается центром развития нашего вида спорта. В городе и области замечательные болельщики. Благодаря им на трибунах великолепная атмосфера, каждый год обновляются рекорды посещаемости молодежных турниров, на которые приходит больше 10 тысяч человек», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Турнир состоится с 9 по 14 декабря. Точное расписание будет опубликовано позднее.

45

  • Сергей Чернов

    Кто его назначил? Третьяк вы, будете работать в ФХР? Или только карманы набиваете.

    14.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Леонид Ларин корреспондент отдела хоккея Ты кто??? Вас клонируют "дебилов"?

    14.11.2025

  • Бонч Бруевич

    Носатый, не подведи!

    14.11.2025

  • Scallagrim

    "Ротенберг вызвал 38 человек в сборную" --- Это великая честь. Достойны ли ее эти 38?

    14.11.2025

  • Alexandr Lebedev

    Безотносительно Роминых тренерских талантов... Вызов в сборную - реклама для клуба (ну, какая-то). Зачем ему рекламировать сосиску? да еще и бесплатно? :rofl:

    14.11.2025

  • Goga Simonov

    Бедные игроки, представляю каково им вообще,играть под руководством этого шута...

    14.11.2025

  • m33

    Не вызвал, значит не достойны играть в команде Романа Борисовича!

    14.11.2025

  • ValeraK

    Футболистов Локо тоже, наверно, вызвал по подсказке младшего брата =)

    14.11.2025

  • Господин ПЖ

    Гениальные люди - гениальны во всем. Тоже самое можно сказать и про долбанутых

    14.11.2025

  • ostap1979

    Хорошо, что Россию отстранили, а то с этим тренеришкой она бы уже в III дивизионе играла.

    14.11.2025

  • 804alex

    В прошлый год игроки СКА были "ближе к телу". А у нас в стране всегда лучшие те - кто "ближе к телу"...

    14.11.2025

  • Boris Zhukov

    В стране с такой хоккейной историей некому тренировать сборную???

    14.11.2025

  • vladmad_75

    Справедливости ради, а КОГО вызывать из СКА? А так да, как писал еврей (если что) Гафт, ползут евреи по телу России... Ну реально, это НЕНОРМАЛЬНО когда человек получает такой пост о котором многие русские тренеры только мечтать могут. Ну ничо, следующим (вангую) будет Ларик...

    14.11.2025

  • Федот

    Когда этого клоуна уберут из сборной?

    14.11.2025

  • МаратХ

    Россия двадцать пять, Роман Борисович тренер опять

    14.11.2025

  • alexb2025personal

    Мог бы хотя бы Профессора Профессоровича пригласить

    14.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Отдельно рад за Александра Радулова - одного из самых ярких представителей нашей, Тагильской, молодёжи.

    14.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дешёвая месть, СКА, не отпускать своих игроков в сборную Романа Борисовича.:face_with_monocle:

    14.11.2025

  • IQ-87%

    Так как молодеж ныньче до сорока- то самый раз

    14.11.2025

  • IQ-87%

    Гении в прощении не нуждаются -на то они и гении- а тут это семейное

    14.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Радулов вечно 25 летний)

    14.11.2025

  • fcsmfan

    А он чего тренер сборной России???????? Ахринеть...

    14.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Младший брат(рулит в футболе) футболист, старший хоккеист(рулит в хоккее) ...чего тут путаться

    14.11.2025

  • fromsvao

    Злой хебрю с хорошей памятью!

    14.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    И снова Ротенберг. И опять Ротенберг. Сколько же их??? Может сократить?

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Согласен с Вами, панове. Гадко. Пошло. Мерзко. Но... Гениям можно многое простить.

    14.11.2025

  • blue-white!

    Россия-25 это не максимальный возраст игроков, а текущий год...

    14.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Очень низко,Пан Юзеф.Очень)

    14.11.2025

  • blue-white!

    В хоккее есть Россия-25, которую тренирует великий Роман Борисыч. Надо сделать и в футболе Россию-25 и поставить тренером Борис Борисыча...

    13.11.2025

  • Болотный_газовик

    Проделки клоуна :clown:

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот Третьяк - молодЕц. Правильно всё сказал, по делу. Про Ротенберга много врут, а он - хороший мотиватор. Скорее всего, никто не помешает ему так настроить сборную, что она сделает победный трюк со шляпой. Кстати, объявлен конкурс на шляпу главного тренера, чтобы сделать победный трюк. Как всегда ложка дегтя - никто не стал четвертым и пока соображают на троих. Но четвертый найдется - один за всех и все за одного!

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    Это какой то ужас! В хоккей тренером сборной страны Ротенберг, в футболе Карпин. Ни тот ни другой, как тренеры, не выигрывали даже дырку от бублика! Отрицательный отбор во всей красе!

    13.11.2025

  • Пан Юзеф

    "Как вам такое, Олег Воробьёв?" Р.Б.Ротенберг.

    13.11.2025

  • novick

    Ротенберг тренер сборной...приснится же такое.

    13.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Бывшие.

    13.11.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    13.11.2025

  • Секир-башка

    Так значит в следующем году это будет называться "Россия 26"?

    13.11.2025

  • NF

    "Я обиделась, я обиделась, больше никогда не подходи ко мне...")

    13.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Дешёвая месть,Рома)))

    13.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Нет, его в самом конце списка напечатали, значит нормально. А я случайно тыкнул куда-то в начало и сразу попал в вопрос.

    13.11.2025

  • СЕРХИО76

    а Радулов не вызывает вопросы?

    13.11.2025

  • TokTram_

    Какой из Роттенбергов? Уточняйте, пожалуйста. Эта команда суперспортивных гениев больно многочисленна. Пцтаться начинаем...

    13.11.2025

  • андр

    Не интересно.

    13.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Ротенберг вызвал 38 человек в сборную «Россия 25». Из СКА — никого Погодите минуточку! Т.е., то, что в Россию 25 вызвано не 25 игроков, а 38 - вас не смущает. Т.е., то, что в Россию 25 вызван, например, 29-летний Александр Елесин - тоже нормально. Но вот что из СКА - никого, то это прямо событие уровня упоротого заголовка СЭ? Странные у вас приорететы, ребята.

    13.11.2025

    Хоккей
    Сборная России по хоккею
    Роман Ротенберг
