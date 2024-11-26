В сборную России вызвали больше 50 игроков. Кто остался за бортом и почему?

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Кубок Первого канала в этом году обещает стать самым интересным за последние годы. Помимо сборных России, Белоруссии и Казахстана, на турнире выступит сборная легионеров КХЛ, основу которой составят североамериканцы. Пока состав новоявленного участника турнира в Санкт-Петербурге неизвестен, а вот сборная России обнародовала расширенный вариант заявки на турнир, который включает 5 вратарей, 17 защитников и 29 нападающих.
Пожалуй, самая интересная деталь этого варианта состава сборной — 20 хоккеистов из СКА. Но это не новость — всегда есть риск, что игроки из других клубов могут сослаться на травму и не доехать до сборной, а в Санкт-Петербурге игроки из системы СКА всегда под рукой.
Уверен, что основным вратарем будет Илья Набоков — главный тренер сборной Роман Ротенберг высоко ценит вратаря «Магнитки». Самый ценный игрок прошлого плей-офф не очень удачно начал нынешний сезон, но набрал форму и в последнее время выглядит очень уверенно. Его сменщиками должны стать Даниил Исаев и Егор Заврагин.
з игроков СКА можно составить четыре пары, но если брать лучших из расширенного состава, то железным игроком основы был бы только Александр Никишин. Никита Зайцев пропустил последние матчи из-за травмы, и его присутствие в составе, честно говоря, удивляет.
Блистательный сезон проводит защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, высоко котируются Сергей Телегин и Илья Карпухин из «Трактора», а защитника «Локомотива» Александра Елесина Ротенберг уже много лет хочет видеть в СКА. Ну а Магомед Шараканов, которого «Динамо» отдало в аренду «Ладе», — одно из главных открытий этого сезона.
Честно говоря, удивлен появлению в составе Сергея Толчинского и Михаила Григоренко — оба проводят этот сезон ниже своего уровня. На турнире хочется видеть больше молодых звезд нашей лиги — Шабанова, Юрова, Аймурзина, Демидова, Артамонова. Ударную тройку же можно составить из сыгранной связки Хайруллин — Порядин и главной звезды этой сборной Евгения Кузнецова.
Никита Гусев. Лучший бомбардир нынешнего регулярного чемпионата не так давно разочаровал тренерский штаб СКА, стало быть, в этом варианте сборной можно было его и не ждать.
Дамир Шарипзянов. Один из лучших защитников КХЛ нынешний сезон проводит не так уверенно, много ошибается в обороне, но при этом по очкам все равно лучший среди российских представителей своего амплуа. Но выбор сделан в пользу других защитников.
Тимур Хафизов. Самый прогрессирующий нападающий сезон забил четыре гола в двух матчах «Сочи» против СКА, но этого недостаточно для вызова в сборную.
Николай Голдобин, Иван Морозов. «Спартак» и в прошлом сезоне не отпускал своих звезд в национальную команду, так что не уверен, что и Порядин в итоге доедет.
Филипп Долганов. Один из лучших вратарей этого сезона отлично выглядит в «Нефтехимике», но пока широкой публике не слишком известен.
После матча в Москве со «Спартаком» главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов усомнился в целесообразности участия игроков команды в Кубке Первого канала. Это сильно удивило, ведь турнир в Санкт-Петербурге будет официальным, а КХЛ специально для этого предусмотрела в календаре перерыв.
Для клубов вызов игроков в сборную — лишняя головная боль, риск потерять лидеров из-за травм и отсутствие возможности отдохнуть. Но турнир в формате «наши против ненаших» всегда в разы популярнее любого матча внутреннего чемпионата. А повышение интереса к хоккею в стране приведет и к увеличению популярности всех клубов. И сиюминутные интересы не должны затмевать долгосрочную перспективу.