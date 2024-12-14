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Сегодня, 20:00

В матче с Белоруссией Кузнецова не было видно, но в итоге он стал героем. Пока его возвращение в Россию не вызывает восторга

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Нападающий «России 25» Евгений Кузнецов в матче против Белоруссии (4:3 ОТ).
Фото ФХР
Евгений Кузнецов (№ 92).
Фото ФХР
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Яркие матчи от Евгения — редкость.

Мнение

Матч против Белоруссии (4:3 ОТ) изначально выглядел самым интригующим для сборной России. Команда легионеров КХЛ по именам помощнее, но в четверг они вряд ли были готовы навязать борьбу — некоторые игроки, в том числе главные звезды, приехали в расположение команды только ночью накануне матча против россиян. Белорусы же выглядят намного сплоченнее, пусть и на клубном уровне вместе играет только одна тройка.

Ожидать безусловной победы России было бы наивно: если разобранных легионеров хватило только на один период, то команды Дмитрия Квартальнова всегда бьются до последнего. Вот и на этот раз белорусы не сдались при 0:2 и практически за минуту перевернули ход игры, забросив три шайбы. За характер они заслужили отдельный респект, но после матча тренер удивил на пресс-конференции.

Роман Ротенберг. «Человек остался без носа! Кто бы выжил после удара Тайсона?» Ротенберг требует разобраться в судействе

В третьем периоде, когда сборная России проигрывала в счете, белорусов удалили трижды, а перед голом Богдана Конюшкова, который сравнял счет, судьи пропустили откровенное нарушение на Андрее Стасе. Вряд ли в Санкт-Петербурге стоило ждать чего-то другого, но Квартальнов раскритиковал белорусского журналиста, который не стал спрашивать про судейство. При этом арбитры пропустили удар в голову российского нападающего Григория Кузьмина, которому в концовке второго периода сломали нос.

Евгений Кузнецов (№ 92).
Фото ФХР

Героем матча в итоге стал Евгений Кузнецов, забивший победный гол в овертайме. При этом на протяжении всего матча, да и в первой встрече турнира 92-го номера не было видно на льду. В первом периоде Роман Ротенберг убрал из звена Кузнецова в запас Василия Глотова, выпустив на его место Прохора Полтапова. Эта перестановка не сработала, и в третьем вместе с Кузнецовым выходили все тот же Глотов и Хайруллин.

Именно Глотов в итоге и вывел Кузнецова на победный бросок. Но даже такой важный гол не перекрывает разочарования от игры Евгения в этом сезоне после возвращения из Северной Америки. Больше половины своих очков в КХЛ Кузнецов набрал в матчах с командами, не попадающими в плей-офф, в важных играх же экс-форвард «Вашингтона» зачастую незаметен. При этом сложно сказать, что Кузнецов сильно помогает своей команде в обороне, а при входе в чужую зону он часто теряет шайбу.

Возможно, гол за сборную придаст эмоций Кузнецову, ведь пока кажется, что мотивации Евгению не хватает. Притом что форвард объективно потерял в скорости и резкости, и это очень важный фактор. Уж как минимум в большинстве от него ждали многого. Пока же мы видим бледную тень Кузнецова — причем даже не того, который становился лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, а того, что уезжал в НХЛ из «Трактора».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Сборная России по хоккею
ХК СКА
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