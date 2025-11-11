Видео
11 ноября, 15:52

16-летний вратарь «Омских ястребов» Жерносеков отыграл на ноль в дебютном матче и побил рекорд Аскарова

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Омских ястребов» Кирилл Жерносеков установил новый рекорд МХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Вратарь 8 ноября провел дебютный матч в МХЛ против «Тюменского легиона» (1:0) в возрасте 16 лет 1 месяца и 25 дней. Жерносеков отразил все броски по своим воротам и отыграл на ноль.

Жерносеков стал самым молодым голкипером, отыгравшим сухой дебютный матч в МХЛ. Ранее рекордсменом был Ярослав Аскаров, который ни разу не пропустил в дебютном матче за «СКА-Варяги» в 16 лет 2 месяца и 20 дней в сезоне-2018/19.

Источник: МХЛ
Ярослав Аскаров
ХК Омские ястребы
МХЛ
