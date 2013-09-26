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Olimpbet МХЛ

26 сентября 2013, 21:51

"Серебряные львы" победили "Амурских тигров" в серии буллитов

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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"Серебряные львы" в матче регулярного чемпионата МХЛ переиграли "Амурских тигров" в серии буллитов.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ремов – 2 (мен., Пронин, Субботников), 19:42 – 0:1. Малеваный – 4 (Тесленко, Ремов), 22:02 – 0:2. Феклистов – 2, 32:33 – 1:2. Федотов – 1 (Феклистов, Нестеров), 41:59 – 2:2. Клочков – 1 (Нуртинов, Ушнев), 42:58 – 3:2. Малеваный – 5 (Тесленко, Омельяненко), 59:26 – 3:3.

Победный буллит: Лапин.

Вратари: Голдобин – Конюхов (59:00 – 59:26).

 

Источник: sport-express.ru
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