"Серебряные львы" победили "Амурских тигров" в серии буллитов

26 сентября 2013, 21:51
"Серебряные львы" в матче регулярного чемпионата МХЛ переиграли "Амурских тигров" в серии буллитов.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Ремов – 2 (мен., Пронин, Субботников), 19:42 – 0:1. Малеваный – 4 (Тесленко, Ремов), 22:02 – 0:2. Феклистов – 2, 32:33 – 1:2. Федотов – 1 (Феклистов, Нестеров), 41:59 – 2:2. Клочков – 1 (Нуртинов, Ушнев), 42:58 – 3:2. Малеваный – 5 (Тесленко, Омельяненко), 59:26 – 3:3.
Победный буллит: Лапин.
Вратари: Голдобин – Конюхов (59:00 – 59:26).