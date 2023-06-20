Александр Барков возглавил молодежную команду «Спартака»

«Спартак» представил тренерский штаб молодежной команды перед сезоном МХЛ-2023/24.

Главным тренером молодежки стал Александр Барков. 58-летний специалист известен по работе в КХЛ с «Ак Барсом», «Магниткой» и «Амуром», работал с «Ладой» и командами системы «Куньлуня», а также с молодежными сборными Финляндии, Эстонии и Китая. Он является отцом нападающего «Флориды» Александра Баркова.

Старшим тренером молодежки «Спартака» стал Олег Кваша. В 2020 году он работал на должности скаута «Спартака», а последние два сезона входил в тренерский штаб «Атланта» в МХЛ.

Продолжат работу в тренерском штабе молодежки «Спартака» Вячеслав Белов, Владимир Гришин, тренеры вратарей Сергей Голошумов и Георгий Бояршинов, а также тренер по физподготовке Роман Павленко.