Гуськов: «МХЛ ждет информацию от РУСАДА о хоккеистах «Толпара», подозреваемых в допинге»

Допинг
Сегодня, 09:46
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал, что МХЛ ожидает информацию от РУСАДА по игрокам, у которых обнаружены положительные допинг-пробы.
«Пока разбирательства идут с РУСАДА. Мы ждем от команды и РУСАДА определенной информации и дальше уже будем действовать. Сроки рассмотрения пока не установлены», — приводит слова Гуськова ТАСС.
7 апреля стало известно, что семь игроков уфимского клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты на допинг. У них был обнаружен мельдоний.
В первом раунде плей-офф МХЛ сезона-2022/23 «Толпар» обыграл клуб «Стальные лисы» (3-1 в серии), а затем уступила «Омским ястребам» (1-3).