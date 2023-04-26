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Допинг

Сегодня, 09:46

Гуськов: «МХЛ ждет информацию от РУСАДА о хоккеистах «Толпара», подозреваемых в допинге»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал, что МХЛ ожидает информацию от РУСАДА по игрокам, у которых обнаружены положительные допинг-пробы.

«Пока разбирательства идут с РУСАДА. Мы ждем от команды и РУСАДА определенной информации и дальше уже будем действовать. Сроки рассмотрения пока не установлены», — приводит слова Гуськова ТАСС.

7 апреля стало известно, что семь игроков уфимского клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты на допинг. У них был обнаружен мельдоний.

В первом раунде плей-офф МХЛ сезона-2022/23 «Толпар» обыграл клуб «Стальные лисы» (3-1 в серии), а затем уступила «Омским ястребам» (1-3).

Источник: ТАСС
Александр Гуськов
Хоккей
ХК Толпар
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