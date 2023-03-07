Подалинский: «Ничего страшного в переходе в Серебряный дивизион для «Русских Витязей» нет»

Главный тренер «Русских Витязей» Алексей Подалинский рассказал о переходе своей команды в Серебряный дивизион на следующий сезон.

«Если говорить о нашей команде, то я думаю, что ничего плохого нет в том, что мы перешли в Серебряный дивизион. Надо быть реалистами. Понятно, что надо всегда ставить перед собой максимальные задачи. У нас 11 человек 2005-2006 года рождения будут в составе в следующем сезоне. Для них будет правильнее освоиться сначала на этом уровне. А потом уже ничего не будет мешать перейти в Золотой дивизион», — приводит слова Подалинского «РБ Спорт».