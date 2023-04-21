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Сегодня, 03:23

Атанасов — о победе в четвертом матче финала МХЛ: «Эмоции зашкаливают, надо с ними справляться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Чайки» Василий Атанасов прокомментировал победу над «Омскими Ястребами» (5:2) в четвертом матче финальной серии МХЛ. Счет в серии 3-1 в пользу нижегородцев.

«Хорошая игра, кроме первого периода. Не смогли вступить, как мы умеем, дали шанс сопернику завладеть инициативой. Этого делать нельзя. Будем работать над этим. Команда весь сезон шла к этой игре. После нее мы сможем поднять Кубок над головой. У нас будет двойная мотивация. Мы ожидали такого возвращения от Виноградова. Он — хороший игрок, отмазался за свою дисквалификацию. Нам надо понимать грань. Эмоции зашкаливают, надо с ними справляться. Мы стараемся, просто не всегда получается.

Я выходил играть против взрослых мужиков, которые быстрее и сильнее. Оббился там, поэтому мне сейчас легче. Чувствую себя более уверенно. Наши болельщики с каждым матчем активнее гонят нас вперед. Спасибо им за это, мы играем для них», — цитирует «РБ Спорт» Атанасова.

Пятая игра финала пройдет в воскресенье в Омске. Начало в 10.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-atanasov-my-ozhidali-takogo-vozvrashheniya-ot-vinogradova-on-horoshij-igrok-otmazalsya-za-svoyu-diskvalifikatsiyu/
Хоккей
ХК Омские ястребы
ХК Чайка
МХЛ
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