Атанасов заявил, что игроки «Чайки» были чересчур самоуверенны в матче с «Омскими Ястребами»

Форвард «Чайки» Василий Атанасов считает, что самоуверенность помешала его команде обыграть «Омских Ястребов» во втором матче финала Кубка Харламова (2:6).

«Мы сегодня были чересчур самоуверенны. Доля везения была на стороне «Ястребов», нам же в каких-то моментах не повезло. Это и сыграло свою роль. Мы уже привыкли к тому, что уже не первую серию играем по несколько дней подряд. В КХЛ такого не было. Считаю, что свою роль также сыграло то, что матчи в Омске начинались в 10 утра по нашему времени. Это непривычно для нас, но мы не ищем отмазок и понимаем, что сегодня соперник просто был сильнее нас. Будем исправлять свои ошибки и выйдем на следующую игру с другим настроем», — приводит «РБ Спорт» слова нападающего.

На данный момент счет в серии — 1-1. Третий матч состоится 19 апреля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.