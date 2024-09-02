«Атланту» засчитали техническое поражение в матче МХЛ со «Спартаком»

«Атланту» присуждено техническое поражение в матче МХЛ против «Спартака», сообщает пресс-служба лиги.

«Молодежная хоккейная команда «Атлант» отказалась от участия в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги против МХК «Спартак» 2 сентября 2024 года. МХК «Атлант» засчитывается техническое поражение», — говорится в заявлении лиги.

Также отмечается, что на подмосковный клуб будут наложены дополнительные дисциплинарные санкции.

Игра должна была пройти в ледовом дворце «Сокольники» и начаться в 18.00 по московскому времени. Известно, что в заявке «Атланта» было всего 13 человек, остальные игроки заявлены не были.