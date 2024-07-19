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Сегодня, 08:30

Бывший комментатор Федоров рассказал, почему покинул должность тренера «Чайки»

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Дмитрий Федоров.
Фото ХК «Чайка»
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Федоров, решивший начать карьеру профессионального тренера, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему покинул должность ассистента главного тренера в клубе молодежной хоккейной лиги «Чайка» из Нижнего Новгорода.

— Что ты испытал, когда узнал, что пути расходятся?

— Я для себя открыл, что для тренеров МХЛ и ВХЛ межсезонье — невероятно тяжелый период. Потому что контракты редко заключают сразу после сезона. Специалисты находятся два — два с половиной месяца в подвешенном состоянии. Когда был журналистом, я этого не понимал и не видел. Мне тяжело было расставаться с «Чайкой» и Нижним Новгородом: из-за ребят, из-за болельщиков. Город застолбил серьезное место в душе. Не буду скрывать, переживал некоторое время.

— Давай вернемся к моменту, когда ты получил предложение поработать в клубе МХЛ. Ты ведь давно увлекся темой тренерства. Было ли такое, что ты рисовал себе какие-то радужные картины новой деятельности, а на самом деле все оказалось совсем не так, как предполагал?

— Естественно, какие-то процессы в хоккее жестче, чем я их себе представлял. Но не было радикального расхождения реальности и моих собственных представлений. Я много общался и с тренерами, и с игроками до начала тренерской деятельности. У меня была довольно большая практика тренера-волонтера. Я уже видел хоккей и с парадной стороны, и со стороны повседневной. Поэтому у меня ни секунды не было какого-то глобального разочарования. Тем более что мы все-таки выиграли бронзовые медали. Без них было бы тяжелее. В общем, сейчас я только укрепился в мысли, что мне нужно оставаться в этой профессии.

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ХК Чайка
МХЛ
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