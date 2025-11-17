Бывший телекомментатор Федоров покинул тренерский штаб «Атланта»

Бывший комментатор и руководитель «КХЛ ТВ» Дмитрий Федоров покинул тренерский штаб «Атланта», сообщает пресс-служба клуба. 54-летний специалист присоединился к клубу в июле 2025 года. С 1992 года Федоров трудился на телевидении, а в 2021-м окончил Высшую школу тренеров в Москве. Ранее в МХЛ он работал ассистентом главного тренера в «Чайке» и «Реакторе». «Атлант» занимает 10-ю строчку в таблице Серебряного дивизиона МХЛ, набрав 10 очков в 21 матче.

bvp Помыкался чудик. 17.11.2025

loginovsky.al Каждый должен заниматься своим делом, но что попробовал молодец. 17.11.2025

Saiga-спринтер В СССР в ВШТ принимали только действующих тренеров с законченным спортивным образованием, и со стажем не менее 5 лет в должности главного тренера команды местеров. Сейчас же кто ни попадя получает корочки Высшей школы тренеров. 17.11.2025