Сегодня, 15:45

Бывший защитник «Амурских Тигров» Шматков умер в возрасте 24 лет

Анастасия Пилипенко

Бывший защитник «Амурских Тигров» Даниил Шматков погиб в возрасте 24 лет. Он попал в ДТП, управляя своим грузовиком, сообщила пресс-служба клуба.

«Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнованиям семье Даниила. Вечная память», — говорится в сообщении «Амурских Тигров».

Шматков родился в Советской Гавани и там же начал заниматься хоккеем. Позже он переехал в Хабаровск, где прошел всю хоккейную школу и стал одним из лидеров юниорской команды. За хабаровский клуб в МХЛ он сыграл 107 матчей.

