Демидов о своей травме в финале МХЛ: «Вряд ли она скажется на поездке на драфт НХЛ»

Форвард «СКА-1946» Иван Демидов поделился эмоциями от победы клуба в финальной серии МХЛ.

В четверг, 25 апреля, армейцы обыграли «Локо» (5:1, 4-1) в пятом матче серии и во второй раз в своей истории завоевали Кубок Харламова.

Демидов пропустил прошедшую встречу из-за повреждения, полученного в первом периоде четвертого матча финальной серии.

«Я счастлив. Мы выиграли Кубок, спасибо парням, что работали до последнего. В четвертой игре я неудачно подвернул ногу, теперь на костылях. Пока еще никуда не ездили, снимок ноги нет, так что сроков восстановления нет. Еще ничего неизвестно. Не думаю, что там что-то серьезное. Вряд ли скажется на поездке на драфт НХЛ. Доктора сказали, что играть не надо», — цитирует Демидова Sport24.

18-летний нападающий стал лучшим бомбардиром плей-офф МХЛ. В 16 матчах форвард набрал 28 (11+17) очков. Кроме того, хоккеист — один из фаворитов ближайшего драфта НХЛ. В мартовской версии издания ESPN игрок армейцев занял второе место после канадца Маклина Селебрини.