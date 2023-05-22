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Сегодня, 14:44

Экс-тренер «Белых Медведей» рассказал, что в МХЛ Величкин давал премии 200 долларов за очко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Белых Медведей» Борис Самусик вспомнил свою работу в команде.

«Три года мы работали с «Трактором-2». В клубе 40 человек наподписывали: у меня 20 играли и еще 20 на трибунах сидели. А потом появилась МХЛ. Но 1988 г.р. выпустился, 1989 г.р. почти весь раздали. 1990 — чемпионский год, но тогда уже были без Алистратова, Войнова и Лазарева. На предсезонке в двух матчах мы обыграли будущих чемпионов — «Стальных Лисов», которые так же играли с 1991 и 1992 г.р. А потом, как мне рассказывали, в Магнитогорске было собрание, где Геннадий Величкин узнавал просьбы в плане премий. Ему сказали: «Сто долларов за очко» — «Да с такой вашей игрой я даю 200!». Там поняли, что будут получать больше, чем в Высшей лиге, и вернули оттуда восемь человек 1988 г.р. В итоге «Стальные Лисы» выиграли Кубок Харламова», — приводит слова Самусика «РБ Спорт».

В сезоне 2009/10 челябинский клуб занял четвертое место в МХЛ, а чемпионом первого сезона в лиге стали «Стальные Лисы» из Магнитогорска.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-bely-h-medvedej-v-mhl-velichkin-daval-premii-200-dollarov-za-ochko/
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