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Федоров объяснил, как ему помог комментаторский опыт в работе тренера

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Дмитрий Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Федоров, решивший начать карьеру профессионального тренера, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, что он привнес в свою профессию.

— Ты пришел в профессию, будучи широко известным профессионалом в другой области. Помогли ли тебе полученные знания в новой сфере?

— Комментаторская работа — работа по шайбе, эмоциональная оценка эпизода. Надо сделать так, чтобы создать настроение у зрителей. Тренерский взгляд зачастую направлен на то, что происходит без шайбы: построение, система. Нужно смотреть на то, что происходит по всей площадке и что предшествует эпизоду. При этом необходимо быть максимально рациональным и сдержанным. Я боролся с проявлением эмоций во время матчей, но потом для себя решил, что голам все-таки можно порадоваться.

От комментаторской работы в тренерскую берешь насмотренность. Она важна. Когда ты за свою жизнь посмотрел несколько тысяч матчей, все равно это помогает.

— Привнес ли ты что-то новое?

— Здесь не должно быть громких слов. Нашему хоккею не хватает эмпатии. Игрока нужно понимать, представлять, что у него происходит в душе. Мотивировать его не криком, а конкретными словами, вразумительно. Да и вообще сейчас подростки такие ранимые, что нужно их прежде всего успокоить, когда что-то не получается. Думаю, привнес в работу какие-то педагогические навыки, психологические приемы. Много общаюсь с игроками. С ребятами нужно больше общаться на любые темы, не только о хоккее.

— Насколько зарплата тренера МХЛ соответствовала твоим ожиданиям? Хватало ли тебе на жизнь?

— Единственный вопрос, который я никогда не задавал своим хоккейным работодателям, это сколько я буду получать. Пошел в хоккей не ради денег, а ради побед. На уровне МХЛ заработать много невозможно. Это я понимал. Естественно, в Москве я зарабатывал значительно больше. Это и работа руководителя КХЛ ТВ, и ведение программ на «Матч ТВ», и ведение мероприятий вне телевидения. Но я не принимал это в расчет. Для меня важно было работать тренером, это гораздо интереснее. Удовольствие за деньги можно купить, а счастье не купишь. В прошедшем сезоне я был счастливым человеком.

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