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Сегодня, 09:15

Федоров — о том, может ли простой человек стать тренером: «Стереотипы «играл/не играл в хоккей» еще действуют»

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Федоров, решивший начать карьеру профессионального тренера, в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение о том, может ли человек не из мира хоккея стать специалистом в этой области и тренировать команду.

— Чувствуешь ли ты себя революционером с точки зрения изменения представления о профессии? Что человек, не занимавшийся хоккеем профессионально, может стать профессиональным тренером в хоккейном клубе.

— Мой случай индивидуален. В России такое возможно, но добиться успеха, выиграть конкуренцию в разы сложнее, чем за границей. Все равно стереотипы «играл/не играл в хоккей, а если играл, то на каком уровне» еще действуют. Я не революционер, это совершенно точно. Чтобы стать революционером, надо привнести в хоккей что-то серьезное, концептуальное, изменяющее индустрию. У меня, кстати, есть одна тактическая задумка по игре в овертайме. В новом клубе попробую ее реализовать.

Дмитрий Федоров. «Видел, как унижают молодых хоккеистов. Это принять не могу». Как известный комментатор стал тренером

ХК Чайка
МХЛ
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Федоров объяснил, как ему помог комментаторский опыт в работе тренера