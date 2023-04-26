Генменеджер «Торпедо» Гафуров — о победе «Чайки»: «Думал, мы уже из Омска в воскресенье привезем кубок»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал для «СЭ» победу «Чайки» в финале Кубка Харламова.

— Насколько победа «Чайки» важна для будущего клуба? Видите, что в следующем сезоне кто-то из игроков может войти в основу?

— Теперь все это в наших руках — сделать так, чтобы эти ребята желательно заиграли в «Торпедо», либо нашли свое место. Эту победу у них не отнять. Она навсегда будет с ними. Сегодня надо просто порадоваться. Новые цели будем ставить потом. Мы долго шли к этому. Это большая работа. Поздравляю весь тренерский штаб.

— Волновались, когда команда проиграла пятый матч в Омске, когда сегодня были качели по счету?

— Нет, что подозрительно. Даже когда забили за секунду до конца. Честно, ничему не удивлялся. Правда, думал, что мы уже из Омска в воскресенье привезем кубок.