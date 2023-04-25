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25 апреля, 23:32

Глава МХЛ Гуськов: «Планируем на следующий год с 1/2 финала плей-офф начать розыгрыш до четырех побед»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Глава МХЛ Александр Гуськов прокомментировал итоги сезона и победу «Чайке» в финале Кубка Харламова.

— Если сравнивать финалы НХЛ, КХЛ и МХЛ, то это моменты, которые стоит отметить каждому журналисту, знатоку хоккею, и найти в них изюминку. Я нашел ее в финале МХЛ в том, что игра идет до последней секунды. Ребята борются в каждом моменте. Прошлая игра в Омске показала это. «Чайка» не сдавалась до последней секунды. 0,8 секунды решили исход основного времени, затем «Ястребы» взяли свое. Считаю, что молодежка становится все сильнее и лучше с каждым днем и матчем. Это подтверждает сегодняшняя игра, которая собрала аншлаг. Поздравляю «Чайку» с победой.

— Финал стал отражением всего насыщенного сезона?

— Финала двух команд с «Восточной» конференции не было с 2010 года. Считаю, что финал удался. Хочу поддержать болельщиков нижегородской команды. Хотелось бы, что аншлаги собирались не только в финале МХЛ, но и в каждой игре регулярного чемпионата.

— Можно говорить, что «Восточная» конференция сейчас сильнее «Западной»?

— Ни в коем случае нельзя. Многое впереди. Планируем на следующий год с 1/2 финала плей-офф начать розыгрыш до четырех побед. Это внесет интригу и поднимает интерес. Ребята будут понимать, как играются матчи КХЛ. Это движение вперед. Думаю, всем будет интересно.

«Чайка» в овертайме обыграла «Омских Ястребов» в 6-м матче финала плей-офф МХЛ — 3:2. Таким образом, команда стала обладателем Кубка Харламова, одержав победу в серии со счетом 4-2.

Александр Гуськов
Хоккей
МХЛ
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