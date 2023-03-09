Глава МХЛ объяснил, при каком условии регулярный чемпионат будет продлен до марта

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею и президент МХЛ Александр Гуськов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном увеличении количества матчей в сезоне-2023/24.

— Может ли увеличится количество матчей в новом сезоне и срок проведения чемпионата? Сборная России сейчас не участвует в турнирах ИИХФ.

— Вопрос интересный. Сейчас мы не представляем, когда Россия вернется на турниры ИИХФ. Сезон надо готовить летом. И уже понимать, до какого числа он пройдет. Если мы не участвуем в чемпионате мира, то играть можно до мая. Теперь представьте, что ИИХФ в ноябре возвращает Россию на чемпионат мира. Что тогда делать? Мы подготовили сезон, а потом нашу страну вернут. Это опасный момент в том смысле, что чемпионат может закончиться досрочно. Приведу другой фактор, который не позволит удлинить сроки календаря, — контрактные обязательства. Контракты всей вертикали российского хоккея действуют до 30 апреля. Изменить это моментально не получится. Я привожу эти аргументы не потому, что против продления сезона. Я просто объяснил, почему это сделать сложно.

— Вы бы при возможности играли регулярный чемпионат до конца марта?

— Если контракты пролонгируются на месяц, то логично, что и чемпионат станет на месяц дольше. Получается, до конца марта.

Ранее Гуськов объяснил, почему в МХЛ сократили число матчей в регулярном сезоне.