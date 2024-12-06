Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
OLIMPBET МХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Сегодня, 17:32

Тренер «Академии Михайлова» Галявиев — о «Молодежной классике»: «Хочется вписать свое имя в историю»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Академии Михайлова» Ирек Галявиев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от «Молодежной классики» МХЛ. 7 декабря тульская команда сыграет на открытом воздухе против «СКА-1946».

— Событие очень радостное. МХЛ впервые проводит такой матч, хочется вписать свое имя в истории. Думаю, что будет интересная и зрелищная игра. Это матч за очки в таблице, «СКА-1946» — наш прямой конкурент. Настрой будет запредельный. Ребята готовы и сами прекрасно понимают ответственность момента.

— Как игрокам не замерзнуть?

— Ребята катаются в теплом термобелье, теплых носках и балаклаве, чтобы не простудить шею. Мы поговорили после тренировки, ребята сказали, что погодные условия хорошие. Если двигаться, то мы не замерзнем.

Хоккей
МХЛ
Читайте также
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Кордобе и Сперцяну нет замены, «быки» не справляются с психологией, а Галицкий пожалеет денег? Что происходит с «Краснодаром» и каковы его шансы на золото
Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ о судействе двух матчей
Песков объяснил смену губернатора Курской области
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Сегодня
Вчера
Неделя