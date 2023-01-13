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Симаков: «Дацюк читал игру на ход, на два вперед, понимал, кто где будет находиться через несколько секунд»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер команды МХЛ «Авто» Алексей Симаков рассказал, как строит взаимодействия с Павлом Дацюком, который отвечает за развитие молодых игроков в системе «Автомобилиста».

— Дацюк имеет отношение к развитию молодых игроков системы «Автомобилиста». Вы с ним контактируете?

— Конечно. Павел Валерьевич — наш куратор, у него в системе клуба свой отдел по развитию молодежи. Он присутствует на всех матчах, выходит с нами на тренировки, помогает, подсказывает. Хочу выразить лично Павлу и его помощнику Алексею Булатову благодарность.

— Каким был молодой Павел Дацюк — как человек, как партнер?

— Играть с Пашей — одно удовольствие. Он читал игру на ход, на два вперед, понимал, кто где будет находиться через несколько секунд. Нам было легко. Мы одинаково понимали хоккей. Как человек — Дацюк простой, скромный парень, что тогда, что сейчас. Никогда не зазнавался, никогда себя не превозносил.

— На вас, как на тренера, самое сильное влияние оказал именно Быков?

— В плане отношений с игроками — да. Полное доверие. А вот у Владимира Крикунова, наоборот, как в армии. Хотя, может, по своему он был прав, тем более мы были молодыми. Я работал со многими хорошими специалистами. Всех не перечислишь, но всем им хочу передать привет и сказать: «Спасибо!» Это и тот же Крикунов, и Анатолий Емелин, и Владимир Семенов. Также хочу отметить Андрея Разина. Я очень много почерпнул из его тренировочного процесса. Мы до сих пор общаемся, он дает много мудрых и полезных советов.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/13/508270.html
Алексей Симаков
Павел Дацюк
ХК Авто
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