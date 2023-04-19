Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 22:09

Тренер «Омских Ястребов» — о Мирошниченко: «Когда-нибудь его прорвет, он забьет свои голы и поможет команде выиграть»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб прокомментировал поражение от «Чайки» (2:4) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

— Хорошее начало, хороший первый период. Нельзя пропускать голы в большинстве. Разбирали эти моменты, но первый гол в большинстве выбил нас из колеи. Тут же получили второй. Проиграли пятак — три гола пропустили с пятака. Проиграли пятак, плохо провели большинство — это главная причина поражения.

— «Омские Ястребы» с таким подбором исполнителей должны забивать больше голов. Не удивляет, что молчат лидеры?

— Слово «должны» не совсем подходит. Мы не скрываем, что хотим более результативной игры от некоторых хоккеистов. Весь плей-офф разговариваем об этом в команде. Но имеем то, что имеем. Против нас играют серьезные команды. Что «СКА-1946», что «Чайка». Соперники нас разбирают и играют плотнее. Хотя за три игры мы забили десять голов. Для плей-офф неплохой показатель. Надо добавить в обороне.

— Большего ждут от Ивана Мирошниченко. Согласны, что это скрытый резерв вашей команды? Иван — мастеровитый игрок, который может сам решить момент.

— Мы ждем этого. Надеемся. Когда-нибудь его прорвет, он забьет свои голы и поможет команде выиграть.

Хоккей
ХК Омские ястребы
ХК Чайка
МХЛ
0
Читайте также
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
Сборная России отказалась от участия в турнире ЦАФА
Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще три квартала в Артемовске
ГД приняла закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
Евросоюз рассмотрит вопрос запрета на импорт украинского зерна
Популярное видео
Денисенко: прием "колено в колено"
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Чайки» Воеводин — о Конюшкове: «Он придал нам уверенности и глубины состава»