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МХЛ

Сегодня, 22:14

Главный тренер «Омских Ястребов» объяснил, почему Мирошниченко пропустил четвертый матч финала МХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб прокомментировал поражение от «Чайки» (2:5) в четвертом матче финальной серии Кубка Харламова.

— Команду противника с победой. Роль лидеров очень важна, тем более в плей-офф. У нас, к сожалению, пока нет таких лидеров, как у «Чайки». Соперник помощнее, побыстрее. Заслуженная победа «Чайки». Это надо признать.

— Тяжело далось решение не заявить на матч Ивана Мирошниченко?

— МХЛ создана для развития. У нас много хороших пацанов. Кто-то играет, кто-то нет. Это ротация. Нормальный рабочий процесс. У этих парней все еще впереди. Я не сомневаюсь.

ХК Омские ястребы
МХЛ
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