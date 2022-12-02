Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 16:18

Вице-президент КХЛ Гуськов — об уровне МХЛ: «Я бы не стал говорить, что «Запад» конкретно сильнее «Востока»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о разнице в уровне Западной и Восточной конференций МХЛ.

— Разница побед в истории Кубков Вызова (8-3 в пользу «Запада») отражает превосходство Западной конференции над Восточной, или это отдельные матчи, которые неправильно анализировать совместно?

— Есть фраза: счет на табло не отражает происходящее на льду. Наверное, здесь можно сказать так же. Ребята приезжают, проводят буквально одну тренировку и выходят на матч. Возможно, разница связана с этим. На ваш вопрос лучше ответят сами ребята, которые играют. Я бы не стал говорить, что «Запад» конкретно сильнее «Востока». На Кубке Вызова собраны лучшие хоккеисты МХЛ — и мы ждем от них лучшего хоккея, который они могут показать.

Александр Гуськов
Хоккей
МХЛ
0
Читайте также
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гуськов — о Кубке Вызова: «Будут и силовые приемы, и азарт, и желание, которого у молодежи не отнять»

Гуськов объяснил, почему форвард системы «Локомотива» Бут пропустит Кубок Вызова МХЛ