Вице-президент КХЛ Гуськов — об уровне МХЛ: «Я бы не стал говорить, что «Запад» конкретно сильнее «Востока»

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о разнице в уровне Западной и Восточной конференций МХЛ.

— Разница побед в истории Кубков Вызова (8-3 в пользу «Запада») отражает превосходство Западной конференции над Восточной, или это отдельные матчи, которые неправильно анализировать совместно?

— Есть фраза: счет на табло не отражает происходящее на льду. Наверное, здесь можно сказать так же. Ребята приезжают, проводят буквально одну тренировку и выходят на матч. Возможно, разница связана с этим. На ваш вопрос лучше ответят сами ребята, которые играют. Я бы не стал говорить, что «Запад» конкретно сильнее «Востока». На Кубке Вызова собраны лучшие хоккеисты МХЛ — и мы ждем от них лучшего хоккея, который они могут показать.