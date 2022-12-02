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Сегодня, 16:07

Гуськов — о Кубке Вызова: «Будут и силовые приемы, и азарт, и желание, которого у молодежи не отнять»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Вызова, который пройдет в Челябинске 3 декабря.

— Какие ожидания перед Кубком Вызова МХЛ?

— Кубок Вызова — грандиозный праздник. Мы проводим его в 12-й раз за все время существования МХЛ. Челябинск — десятый город, который принимает Кубок Вызова. Общий счет по победам — 8-3 в пользу «Запада». Наверняка ребята с «Востока» знают об этом. Однозначно ждем интриги и много зрителей, ведь Челябинск — хоккейный город. Здесь болеют не только за «Трактор», но и за «Белых Медведей». Думаю, болельщики придут поддержать наших молодых талантов. Также хотелось бы увидеть голы. Наш формат немного отличается от КХЛ. Матч Звезд КХЛ — это шоу, а у нас — реальная борьба на льду. Будут и силовые приемы, и азарт, и желание, которого у молодежи не отнять. Все это позволит нам ощутить атмосферу праздника и посмотреть замечательный матч.

— Не думали разнообразить формат Кубка Вызова и добавить мастер-шоу?

— Мы прорабатывали этот вопрос. На данный момент считаем оптимальным, чтобы молодежь показала себя именно в игре. Добавлю, что после Кубка Вызова будут определены четыре хоккеиста, которые примут участие в Матче звезд КХЛ, где будет мастер-шоу. Лучше стимула для игроков я не вижу.

Александр Гуськов
Хоккей
МХЛ
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