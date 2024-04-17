Гуськов заявил, что датами финальной серии МХЛ сработала профессионально

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал, почему даты решающей серии были объявлены позже.

«Даты финальных серий МХЛ и КХЛ были известны до начала сезона и разведены по разным дням. К сожалению, в марте произошла трагедия, которая затронула все лиги и повлияла на календарь. Мы проработали сценарий, оповестили все клубы, они изначально были в курсе раскладов. Лига сработала профессионально. Я рад, что у нас получилось развести эти два больших события. Благодаря этому болельщики каждый день смогут наблюдать финальные матчи двух лиг», — цитирует Гуськова сайт МХЛ.

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