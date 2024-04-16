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Сегодня, 11:15

«Локо» — СКА-1946: расписание матчей серии и где смотреть трансляции финала МХЛ

Финал Кубка Харламова стартует 17 апреля в Ярославле
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Демидов (ХК СКА-1946).
Фото ХК СКА-1946
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Финальная серия Кубка Харламова между «Локо» и «СКА-1946» стартует 17 апреля в Ярославле. Так как ярославский «Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина, было принято решение развести игры МХЛ по дням с матчами КХЛ. Таким образом, по четным числам пройдут встречи Кубка Гагарина, а по нечетным — Кубка Харламова. «СЭ» публикует расписание финала плей-офф МХЛ. Время начала — московское.

Расписание финала Кубка Харламова сезона 2023/2024

17 апреля, среда

18.30. «Локо» — СКА-1946 — в Ярославле

19 апреля, пятница

18.30. «Локо» — СКА-1946 — в Ярославле

21 апреля, воскресенье

17.00. СКА-1946 — «Локо» в Санкт-Петербурге

23 апреля, вторник

19.00. СКА-1946 — «Локо» в Санкт-Петербурге

Дополнительные матчи (если понадобятся):

25 апреля, четверг

18.30. «Локо» — СКА-1946 — в Ярославле

27 апреля, суббота

19.00. СКА-1946 — «Локо» в Санкт-Петербурге

29 апреля, понедельник

13.00. «Локо» — СКА-1946 — в Ярославле

Смотреть встречи Кубка Харламова можно на телеканалах КХЛ ТВ, «КХЛ Prime» и сайте mhl.khl.ru. Также матчи плей-офф МХЛ доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Хоккей
ХК Локо
ХК СКА-1946
МХЛ
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