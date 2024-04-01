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Сегодня, 12:30

МХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф

МХЛ опубликовала расписание игр 1/2 финала Кубка Харламова
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Филатов, ХК «Белые Медведи».
Фото ХК «Белые Медведи»
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В понедельник, 1 апреля стартовал полуфинал плей-офф МХЛ, где сыграют «Локо», «Чайка», СКА-1946 и «Белые Медведи». Публикуем расписание 1/2 финала Кубка Харламова. Время начала — московское.

Расписание 1/2 финала плей-офф МХЛ

1 апреля, понедельник

18.30. «Локо» — «Чайка»

19.00. СКА-1946 — «Белые Медведи»

2 апреля, вторник

19.00. СКА-1946 — «Белые Медведи»

4 апреля, четверг

18.30. «Чайка» — «Локо»

5 апреля, пятница

15.00. «Белые Медведи» — СКА-1946

18.30. «Чайка» — «Локо»

6 апреля, суббота

12.00. «Белые Медведи» — СКА-1946

Следить за играми плей-офф МХЛ можно на телеканалах КХЛ ТВ, «КХЛ Prime» и сайте mhl.khl.ru в разделе трансляций. Также матчи Кубка Харламова доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск».

ХК Белые медведи
ХК Локо
ХК СКА-1946
ХК Чайка
МХЛ
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