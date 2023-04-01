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Допинг

Сегодня, 19:22

МХЛ: РУСАДА сообщило об обнаружении мельдония в двух пробах игроков лиги

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Игроки «Толпара».
Фото ХК «Толпар»
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Пресс-служба МХЛ в ответ на запрос «СЭ» подтвердила информацию об обнаружении допинга в пробах игроков «Толпара».

Ранее «СЭ» сообщил, что несколько хоккеистов уфимской команды сдали положительные допинг-тесты по ходу плей-офф МХЛ. Спортсменам может грозить до четырех лет дисквалификации.

«КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в сезоне 2022/2023, и тестирование игроков Лиг реализуется совместно с РУСАДА. У хоккеистов «Толпара» взято две пробы в феврале и пять в марте. На данный момент РУСАДА сообщило в Лигу об обнаружении мельдония в двух пробах».

В текущем сезоне «Толпар» дошел до четвертьфинала плей-офф МХЛ, в котором уступил «Омским Ястребам» со счетом 1-3 в серии.

Хоккей
ХК Толпар
МХЛ
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Несколько игроков «Толпара» сдали положительные допинг-тесты