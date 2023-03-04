Молодежная команда «Барыса» подала заявку на участие в МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал, что молодежная команда «Барыса» подала заявку на участие в следующем чемпионате МХЛ.

«Барыс» подал заявку на следующий сезон, мы прекрасно помним, по каким причинам они выбыли. Это кахаэловский фарм-клуб, здесь в рабочем порядке проверяются документы, если всё будет хорошо, «Снежные Барсы» в следующем сезоне будут. По «Куньлуню» информации пока нет", — цитирует «Чемпионат.com» Гуськова.

По итогам регулярного чемпионата-2022/23 в МХЛ первое место занял «Локо», набравший 89 очков. На этой неделе стартовали игры плей-ин.