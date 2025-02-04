МВД по Республике Татарстан расследует драку хоккеистов «Реактора» и «Ирбиса»

Как стало известно «СЭ», МВД по Республике Татарстан инициировало проверку по факту резонансной драки между игроками «Реактора» и «Ирбиса», которая вошла в историю МХЛ, как вторая по количеству штрафных минут (279).

Как утверждают сразу несколько источников, игроки «Реактора», проигрывая 0:7, по указанию тренера устроили массовую драку с игроками «Ирбиса».

Спортивно-дисциплинарный комитет МХЛ вынес максимально суровое наказание в соответствии с регламентом. Игроки «Реактора» (Данил Шишкин, Жоэ Кристов Муиссу, Тимофей Ураков, Андрей Еременко) получили по 5 матчей дисквалификации и денежные штрафы. Главный тренер команду Игорь Федоров дисквалифицирован на 7 игр. При вынесении решения было учтено, что специалист уже в третий раз получает наказание со аналогичные нарушения.

При этом хоккеисты нижнекамской команды и тренер сегодня были вызваны в правоохранительные органы.