Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Сегодня, 15:47

Форвард «Ак Барса» Быков — об отличиях юниорской лиги Квебека и МХЛ: «В Канаде нужно быстрее соображать и двигать шайбу»

Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Максим Быков рассказал о впечатлениях от игры в юниорской лиге Квебека.

«Когда я приехал в Канаду, первое время было очень непривычно, особенно в товарищеских матчах. Нужно было быстрее соображать, быстрее двигать шайбу. Некоторые команды были жесткие, больше били и бросали. Вообще, все команды там разные, к каждой нужно готовиться и подстраиваться. В общем, небольшие отличия были», — заявил Быков Metaratings.ru.

Быков на протяжении сезона-2019/20 играл за «Бленвиль-Буасбриан Армада». За 63 матча нападающий набрал 34 (20+14) очка.

В нынешнем сезоне КХЛ 21-летний хоккеист принял участие в 14 играх и набрал 2 (1+1) очка.

Источник: Metaratings.ru
ХК Ак Барс
МХЛ
0
Читайте также
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Денисенко: прием "колено в колено"
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В «СКА-Карелии» назвали неадекватным поведение водителя, обстрелявшего автобус команды