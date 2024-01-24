Форвард «Ак Барса» Быков — об отличиях юниорской лиги Квебека и МХЛ: «В Канаде нужно быстрее соображать и двигать шайбу»

Нападающий «Ак Барса» Максим Быков рассказал о впечатлениях от игры в юниорской лиге Квебека.

«Когда я приехал в Канаду, первое время было очень непривычно, особенно в товарищеских матчах. Нужно было быстрее соображать, быстрее двигать шайбу. Некоторые команды были жесткие, больше били и бросали. Вообще, все команды там разные, к каждой нужно готовиться и подстраиваться. В общем, небольшие отличия были», — заявил Быков Metaratings.ru.

Быков на протяжении сезона-2019/20 играл за «Бленвиль-Буасбриан Армада». За 63 матча нападающий набрал 34 (20+14) очка.

В нынешнем сезоне КХЛ 21-летний хоккеист принял участие в 14 играх и набрал 2 (1+1) очка.