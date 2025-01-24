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Сегодня, 18:29

Нападающий «Красной Армии» Соловьев рассказал о ценных советах от хоккеистов ЦСКА

Даниил Аршавский
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Нападающий «Красной Армии» Егор Соловьев рассказал о ценных советах от игроков основы ЦСКА.

«Ценные советы давали Владислав Каменев, Павел Карнаухов и, наверное, Никита Нестеров. Самый полезный совет «пас в клюшку давай» я получил от Каменева. Карнаухов всегда мне говорил, чтобы я не стеснялся и играл так, как в МХЛ, что я всё могу и мне не надо бояться», — цитирует Словьева Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне МХЛ 19-летний форвард набрал 38 (16+22) очков в 37 встречах за «Красную Армию».

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
ХК Красная Армия
МХЛ
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