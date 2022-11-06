Нападающий Мирошниченко провел первый матч в МХЛ с января

Нападающий Иван Мирошниченко провел первый матч в сезоне, сыграв за «Омских ястребов» в МХЛ.

18-летний игрок вышел на лед в матче регулярного чемпионата МХЛ с «Мамонтами Югры» (1:6) и отметился 3 бросками по воротам.

Нападающий системы «Авангарда» не играл в официальных матчах с января этого года.

В марте этого года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом отмечалось, что он прошел курс лечения и готов играть.

Мирошниченко был задрафтован на церемонии драфта НХЛ-2022 «Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером.