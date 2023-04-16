Форвард «Омских Ястребов» Холодилин: «У нас все понимают, как вылезать из проигрышных ситуаций»

Нападающий «Омских Ястребов» Никита Холодилин рассказал, за счет чего его команде удалось одержать победу над «Чайкой» во втором матче финала Кубка Харламова (6:2).

«У нас все ребята по уму достаточно взрослые. Основной костяк еще в прошлом году был заигран в плей-офф, все понимают, как вылезать из проигрышных ситуаций и знают свое дело. Никто не поплыл. Молодых ребят нужно было подбодрить, но никакого разлада не было. Это и принесло нам нужный результат. Кубок, стоящий между скамейками, на нас никак не давит. Это финал, осталось две команды. Все остальные смотрят на нас по телевизору. Никакого давления нет. Наоборот, радуемся, что мы играем, когда остальные уже отдыхают», — приводит «РБ Спорт» слова Холодилина.

На данный момент счет в серии — 1-1. Третий матч состоится 19 апреля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.