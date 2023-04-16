Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 17:08

Форвард «Омских Ястребов» Холодилин: «У нас все понимают, как вылезать из проигрышных ситуаций»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Омских Ястребов» Никита Холодилин рассказал, за счет чего его команде удалось одержать победу над «Чайкой» во втором матче финала Кубка Харламова (6:2).

«У нас все ребята по уму достаточно взрослые. Основной костяк еще в прошлом году был заигран в плей-офф, все понимают, как вылезать из проигрышных ситуаций и знают свое дело. Никто не поплыл. Молодых ребят нужно было подбодрить, но никакого разлада не было. Это и принесло нам нужный результат. Кубок, стоящий между скамейками, на нас никак не давит. Это финал, осталось две команды. Все остальные смотрят на нас по телевизору. Никакого давления нет. Наоборот, радуемся, что мы играем, когда остальные уже отдыхают», — приводит «РБ Спорт» слова Холодилина.

На данный момент счет в серии — 1-1. Третий матч состоится 19 апреля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-holodilin-u-nas-vse-ponimayut-kak-vy-lezat-iz-proigry-shny-h-situatsij-nikto-ne-poply-l/
Хоккей
ХК Омские ястребы
ХК Чайка
МХЛ
0
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Денисенко: прием "колено в колено"
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Омских Ястребов» Хворов: «Нужно просто гнуть свою линию, поэтому мы и победили»