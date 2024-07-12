Ничушкин, Воронков и Чинахов откроют новый сезон MHL

Первый тур Медийной Хоккейной Лиги начнется в воскресенье, 14 июля, на малой ЦСКА-Арене в Москве.

Турнир пройдет преимущественно в формате 5х5, но некоторые игры проведут в составах 3х3, где один коллектив будет состоять из трех полевых игроков и одного вратаря.

В сезоне-2024/25 участие в MHL примут девять команд: ХК 10, NBSK, Hockey Brothers, «Чисто Питер», «Медийные Атлеты», AV SOFT, Х17, Tru Fighters и «Звезда России».

Расписание игр первого тура:

14 июля

13.00 Hockey Brothers — «Чисто Питер»;

15.30 ХК 10 — NBSK;

18.00 «Звезда России» — Tru Fighters — Х 17 (Карусель 3х3);

20.00 Rocket Team — AV Soft;

Хэдлайнерами соревнований выступят игроки НХЛ: Валерий Ничушкин («Колорадо»), Дмитрий Воронков и Егор Чинахов (оба — «Коламбус»). Также в турнире примут участие чемпион мира и бывший игрок НХЛ Николай Жердев, легенда хоккея Максим Афиногенов и олимпийский чемпион Сергей Широков. В числе приглашенных селебрити будут комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Главой Медийной Хоккейной Лиги является Николай Осипов.