Правоохранительные органы подключили к расследованию допинговых нарушений в «Толпаре»

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении персонала уфимского клуба МХЛ «Толпар», семь игроков которого были дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил.

«В данный момент расследование в отношении персонала хоккейного клуба «Толпар» продолжается. Оно проводится как правоохранительными органами, так и отделом расследований РУСАДА», — приводит ТАСС слова Логиновой.

В апреле прошлого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний. Позже пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам спортсменов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.

В конце февраля РУСАДА дисквалифицировала семерых игроков клуба «Толпар» на один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения.