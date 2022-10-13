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Сегодня, 17:02

Пресс-служба «Толпара» прокомментировала состояние здоровья защитника Табатадзе

Алина Савинова

Руководитель пресс-службы «Толпара» Денис Таипов поделился информацией о состоянии защитника уфимцев Дмитрия Табатадзе.

«Обследование подтвердило, что перелома ребер нет. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, у него есть некоторые болезненные ощущения в месте удара. Предполагается, что восстановление займет больше недели», — приводит RT слова Таипова.

Табатадзе получил шайбой в живот в матче против «Сибирских Снайперов», который состоялся 12 октября и завершился победой команды из Новосибирска (6:5). Скорая отказалась забирать травмированного игрока.

Позже старший тренер «Толпара» Владимир Потапов в интервью «СЭ» поделился деталями этого инцидента.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1060819-tolpar-sostoyanie-xokkey
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МХЛ
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