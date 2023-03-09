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Сегодня, 16:15

Президент МХЛ Гуськов ответил на вопрос о том, есть ли договорные матчи в лиге

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос о договорных матчах в МХЛ.

— У болельщиков, которые видят название лиги, сразу срабатывает стереотип, что букмекер контролирует все матчи и результаты. Объясните, почему это невозможно?

— Это стереотип, созданный определенными болельщиками. Я сам во время игровой карьеры слышал или читал, что какой-то проигранный матч моей командой означал, что это договорняк. Прежде чем говорить о том, что букмекер контролирует результаты матчей, надо иметь аргументы. А таких аргументов нет.

Вице-президента КХЛ по&nbsp;молодежному хоккею Александр Гуськов. «Условия развития в России ничем не уступают Северной Америке». Интервью президента МХЛ

Александр Гуськов
Хоккей
МХЛ
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