Глава МХЛ объяснил, почему лига сократила количество матчей в регулярке

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею и президент МХЛ Александр Гуськов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал сокращение количества матчей в регулярном чемпионате-2022/23 молодежного первенства.

— Как принималось решение по сокращению количества матчей в чемпионате МХЛ? Почему лига сделала такой шаг?

— Мы всегда получаем обратную связь от тренеров. Хоккеистам, которые заходят в МХЛ, нужно не только играть, но и тренироваться. Ребята приходят из детских школ, где отличается подготовка. В МХЛ профессиональные и очень серьезные требования. Конечно, есть разногласия, есть разные мнения. Тем не менее считаю, что в этом возрасте должен присутствовать полноценный и профессиональный тренировочный процесс. До 20 лет формируется физическое состояние хоккеиста. Все мастерство надо отработать на тренировках, чтобы потом выполнять задание тренера. Говорю не о тактике, а о физическом состоянии. Лига — при таком количестве команд — не могла сделать сбалансированный календарь. 64 матча с огромным трудом помещались в игровые дни.

Большая занятость арен сокращает число доступных для игр дат. Более того, мы увеличили количество команд — это сказалось на календаре и структуре чемпионата. Говоря о плюсах: увеличилось время на тренировочный процесс, выезд на Дальний Восток для всех команд Западной конференции проходит за одну поездку. Это логистически и экономически помогло клубам. Другой важный фактор: хоккеист в образовавшиеся паузы может сыграть в команде КХЛ. При насыщенном календаре, поднимаясь в КХЛ, игрок пропускал матчи МХЛ. А в основной команде можно не получить того времени, которое ты хотел. Об изменениях мы сообщили клубам заранее. Перемены назревали. С введением нового формата сильно возросли зрелищность и интрига.

Ранее Гуськов заявил, что уровень подготовки хоккеистов в России не уступает североамериканскому.