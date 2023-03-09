0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 16:45

Глава МХЛ объяснил, почему лига сократила количество матчей в регулярке

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею и президент МХЛ Александр Гуськов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал сокращение количества матчей в регулярном чемпионате-2022/23 молодежного первенства.

— Как принималось решение по сокращению количества матчей в чемпионате МХЛ? Почему лига сделала такой шаг?

— Мы всегда получаем обратную связь от тренеров. Хоккеистам, которые заходят в МХЛ, нужно не только играть, но и тренироваться. Ребята приходят из детских школ, где отличается подготовка. В МХЛ профессиональные и очень серьезные требования. Конечно, есть разногласия, есть разные мнения. Тем не менее считаю, что в этом возрасте должен присутствовать полноценный и профессиональный тренировочный процесс. До 20 лет формируется физическое состояние хоккеиста. Все мастерство надо отработать на тренировках, чтобы потом выполнять задание тренера. Говорю не о тактике, а о физическом состоянии. Лига — при таком количестве команд — не могла сделать сбалансированный календарь. 64 матча с огромным трудом помещались в игровые дни.

Большая занятость арен сокращает число доступных для игр дат. Более того, мы увеличили количество команд — это сказалось на календаре и структуре чемпионата. Говоря о плюсах: увеличилось время на тренировочный процесс, выезд на Дальний Восток для всех команд Западной конференции проходит за одну поездку. Это логистически и экономически помогло клубам. Другой важный фактор: хоккеист в образовавшиеся паузы может сыграть в команде КХЛ. При насыщенном календаре, поднимаясь в КХЛ, игрок пропускал матчи МХЛ. А в основной команде можно не получить того времени, которое ты хотел. Об изменениях мы сообщили клубам заранее. Перемены назревали. С введением нового формата сильно возросли зрелищность и интрига.

Ранее Гуськов заявил, что уровень подготовки хоккеистов в России не уступает североамериканскому.

Вице-президент КХЛ по&nbsp;молодежному хоккею Александр Гуськов. «Условия развития в России ничем не уступают Северной Америке». Интервью главы МХЛ

Александр Гуськов
Хоккей
МХЛ
0
Читайте также
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Денисенко: прием "колено в колено"
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МХЛ объяснили, какое наказание ждет игроков за ставки на свои матчи

Глава МХЛ объяснил, при каком условии регулярный чемпионат будет продлен до марта