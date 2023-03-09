Глава МХЛ о драфте юниоров: «Те, кто кидаются фразами «верните», не погружены во все детали процесса»

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею и президент МХЛ Александр Гуськов в интервью «СЭ» высказался о возвращении драфта юниоров.

— Драфт — механизм, который может серьезно изменить подход клубов, — отметил Гуськов. — Большое внимание будет уделяться менеджерской и тренерской работе. Ты получаешь не того игрока, которого дали или который пришел из школы, а того, кого выбрал сам. Это совершенно другой подход. Выражение «кого дали, с теми и работаю» перестанет существовать. Мы увидим, как на самом деле работают тренеры и менеджеры.

— Противники драфта скажут, что в России он недееспособен по причине бюджетного финансирования школ. Большие клубы не захотят расставаться с кровинушками, которых развивали с малых лет. Это действительно проблема для драфта?

— Преград для того, чтобы вернуть драфт, действительно много. Те, кто кидаются фразами «верните драфт — и все станет хорошо», не погружены во все детали и нюансы процесса. Это очень серьезные проблемы и глобальный переворот, в котором должны участвовать все заинтересованные стороны.

— А какие еще преграды вы можете назвать?

— Много законов, которые придется изменить. Например, о том, что каждый клуб КХЛ должен иметь в своем распоряжении детскую школу. Для того, чтобы драфт состоялся, школы должны получить независимость. В КХЛ есть 12-13 клубов, которые обладают прекрасной вертикалью, которая обеспечивает работу школы. А для драфта школы должны стать независимыми. В России годами складывался менталитет о своих воспитанниках. Они и отражают работу школы. Плюс болельщикам приятно видеть земляков в любимой команде. Придется менять эту тенденцию. Это займет не год и не два. Придется согласовать и изменить много правовых актов.

— Мы помним много примеров, когда команды КХЛ выкупали юниоров, выпускающихся из других школ. Разве этот процесс не равносилен тому, что этого же игрока выбрал бы клуб на драфте?

— Разница в уровне хоккеистов. Есть положение о переходах: за компенсацию игрок может перейти в другой клуб. Драфт же предполагает уравнивание всех команд. Слабые клубы получают сильных игроков. И я это понимаю. Сейчас КХЛ стремится к уравниванию возможностей. Этому способствуют потолок зарплат, аренда. Драфт тоже влияет на это, но должно произойти много изменений, чтобы он вернулся в нашу лигу.

Ранее Гуськов объяснил, почему в МХЛ сократили число матчей в регулярном сезоне.