РУСАДА продолжает расследование по делу о допинг-скандале игроков «Толпара»

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что агенство продолжает расследование по делу об обнаружении допинга у игроков «Толпара» из МХЛ.

«Пока комментировать подробно не буду, расследование ведется. Рады, что РУСАДА не только своими силами проводит расследование. К сожалению, речь идет о несовершеннолетних спортсменах. Пока подробности не раскрываю, так как существуют стандарты ВАДА по производству дел с несовершеннолетними спортсменами», — приводит РИА Новости слова Логиновой.

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний. В августе появилась информация, что у всех игроков команды, за исключением травмированных, были обнаружены запрещенные вещества.

В РУСАДА отмечали, что организазия сотрудничает с МВД, Генпрокуратурой и СК по допинговому делу в хоккейном клубе.