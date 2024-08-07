РУСАДА сняло временное отстранение с игроков «Толпара»

РУСАДА сняло временное отстранение с игроков «Толпара» из МХЛ после следов мельдония в их пробах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридического агентства «Клевер консалт», представляющего интересы спортсменов.

В апреле прошлого года стало известно, что семь хоккеистов уфимского клуба сдали положительные допинг-тесты. В их пробах был обнаружен мельдоний. Позже РУСАДА дисквалифицировало семерых игроков «Толпара» на один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения. В июле агентство временно отстранило еще 10 хоккеистов команды за мельдоний.

Юристы «Клевер консалт» отметили, что временное отстранение спортсменов было необычным и являлось необязательным. По итогам заседания члены РУСАДА согласились с доводами юристов и отменили данное наказание.

После инцидента пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам хоккеистов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.