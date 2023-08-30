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Сегодня, 14:20

РУСАДА сотрудничает с МВД, Генпрокуратурой и СК по делу о допинг-скандале хоккеистов «Толпара»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе РУСАДА прокомментировали «СЭ» допинг-скандал с участием игроков «Толпара».

«РУСАДА проводит проверку в отношении спортсменов МХК «Толпар» в соответствии с требованиями Общероссийских антидопинговых правил. В рамках проверки РУСАДА тесно взаимодействует с МВД, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом. В связи с требованиями антидопинговых правил РУСАДА не может раскрывать информацию о ходе расследования до его окончания», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

По данным Telegram-канала «Мутко против», у всех игроков «Толпара», кроме травмированных, были обнаружены запрещенные вещества.

Хоккеисты &laquo;Толпара&raquo;. Дикий допинг-скандал в Уфе. Игроки винят тренера по физподготовке, клуб его защищает

Хоккей
ХК Толпар
МХЛ
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