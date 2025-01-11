С бывшего тренера «Сибирских снайперов» Берестова сняли обвинения в развратных действиях

Как стало известно «СЭ», Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области по результатам проверки вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении тренера по ОФП «Сибирских снайперов» Вадима Берестова.

Специалист подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия в отношении лица, не достигшего возраста 16-летнего возраста).

28 ноября 2024 года тренер по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские снайперы» Берестов отстранен от работы с командой из-за инцидента с участием хоккеистов новосибирцев.