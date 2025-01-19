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Шестерых хоккеистов «Реактора» дисквалифицировали за драку в матче МХЛ

Алина Савинова
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Спортивно-дисциплинарный комитет Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) рассмотрел эпизоды с двумя массовыми драками в матче «Реактор» — «Ирбис».

Матч команд прошел 18 января и завершился поражением «Реактора» со счетом 0:8. В начале третьего периода хоккеисты устроили две массовые драки подряд, после которых 12 игроков обеих команд были удалены до конца игры.

Согласно решению комитета четверо хоккеистов нижнекамской команды (Тимофей Ураков, Андрей Еременко, Жоэ Кристоф Муиссу и Данил Шишкин) получили дисквалификацию на пять матчей. Также они были подвергнуты денежному штрафу. Уракова и Муиссу признали зачинщиками и агрессорами в драке одновременно. Их сокомандник Павел Анохин дисквалифицирован на три игры, а Николай Руликов — на одну. В составе «Ирбиса» на один матч отстранен Геннадий Наумов.

Кроме этого, комитет рекомендовал вице-президенту по развитию молодежного хоккея КХЛ и Департаменту проведения соревнований МХЛ рассмотреть вопрос о наложении дополнительных санкций в отношении «Нефтехимика» и старшего тренера молодежной команды «Реактора» Игоря Федорова.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/20090/1056399/
Хоккей
ХК Ирбис
ХК Реактор
МХЛ
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