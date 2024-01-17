SHOT: В автобус команды МХЛ «СКА-Карелия» выстрелили в Подмосковье

На автобус команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-Карелия» напали в Подмосковье, сообщает SHOT.

16 января «СКА-Карелия» на выезде обыграл команду «Русские Витязи» в МХЛ (4:1). Игра проходила на стадионе «Балашиха арена». Инцидент случился во время возвращения команды домой в Кондопогу.

По информации источника, с автобусом команды на дороге поравнялся автомобиль Audi A6 с прибалтийскими номерами. Через несколько секунд все пассажиры услышали громкий хлопок, который оказался выстрелом, предположительно, из травматического пистолета.

Сразу после этого иномарка быстро уехала с места происшествия, а водитель автобуса вызвал полицию.